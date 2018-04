Cobiçado pelo Palmeiras, Cavalieri renova com Fluminense

Cobiçado pelo Palmeiras, Diego Cavalieri confirmou sua permanência no Fluminense. O goleiro assinou novo contrato, com duração de quatro anos, até dezembro de 2018. O time paulista esperava promover no início de 2015 o retorno do jogador que formou em sua base.

"O Fluminense sempre foi a minha prioridade. Estou muito contente que essa negociação tenha acabado bem", declarou Cavalieri, após idas e vindas na negociação com o time carioca. As conversas se arrastaram porque o goleiro queria novo vínculo com duração de quatro anos enquanto o clube queria contrato de apenas duas temporadas.

Também adiaram o fim da negociação as mudanças pelas quais passam o clube nestas últimas semanas. O Fluminense encerrou a parceria com a Unimed, que tinha papel decisivo nos investimentos do clube, e apresentou novo patrocinador, a Viton 44, no dia 11.

"É com muito orgulho que digo que vou fazer parte dessa nova era do clube. Foi um esforço das duas partes para concluir esta renovação e espero conquistar muito mais títulos aqui", afirmou Cavalieri.

O ex-goleiro do Palmeiras chegou ao Fluminense em 2011, vindo do Cesena, da Itália. No time carioca, disputou 206 partidas e participou da conquista de dois títulos, do Brasileirão e do Campeonato Carioca de 2012.

Depois do encerramento da negociação, Cavalieri dará prosseguimento as suas férias. Ele retorna ao time no dia 7 de janeiro junto com os demais companheiros para dar início à pré-temporada.