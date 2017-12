Cobiçado por Corinthians e Atlético-MG, Rithely renova com o Sport

Corinthians e Atlético Mineiro até fizeram boas propostas salariais para Rithely, mas o volante vai mesmo continuar no Sport. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na Ilha do Retiro. O volante, de 25 anos, não só permanecerá em Recife como ampliou seu contrato por mais três anos, até 2022.

"Eu não vou mentir, as propostas que chegaram do Corinthians e do Atlético-MG foram muito boas. Para o jogador Rithely foram. Mas para o clube, não estava bom", alegou Rithely, que ouviu do presidente do Sport, Arnaldo Barros, que a oferta não era suficiente. "Eu disse: 'A opção é de vocês. Se não for bom para negociar, não negociem'", contou.

A valorização de Rithely fez o Sport adquirir os 50% dos direitos econômicos que não pertenciam ao clube, agora dono da totalidade dos direitos do volante. "A partir de agora é só com o clube. Não tem mais conversa com investidor", avisou o atleta.

Rithely começou a carreira no Goiás, mas está no Sport desde 2011, tendo sido titular durante quase todo esse período. No Brasileirão de 2016, foi escalado nos 33 jogos em que esteve disponível, sendo substituído uma única vez.