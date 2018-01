Cobiçado por rivais, Jemerson diz que quer seguir no Atlético-MG Um dos melhores zagueiros do Brasileirão 2015, Jemerson pretende seguir no Atlético Mineiro em 2016, apesar do assédio de clubes rivais e da Europa. O defensor chamou a atenção do futebol estrangeiro com a boa atuação no campeonato e também por causa da recente convocação para a seleção brasileira.