Cobiçado por Santos e Flamengo, Marcos Guilherme jogará na Croácia

Titular da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e no Mundial de 2015, o meia Marcos Guilherme vai continuar sua carreira longe do Brasil. O atacante, de apenas 21 anos, que estava na mira de Santos e Flamengo, foi emprestado pelo Atlético-PR para o Dínamo Zagreb, da Croácia.

"Primeiramente agradecer a Deus por tudo e estou muito feliz por esta nova oportunidade na minha carreira. Quero agradecer ao Dínamo Zagreb por acreditar no meu trabalho e tornar possível o meu sonho de atuar na Europa", afirmou o jogador, por meio de sua conta no Instagram.

Formado nas categorias de base do Atlético-PR, Marcos Guilherme fez sua estreia como profissional em 2013. Pelo clube de Curitiba, fez mais de 150 partidas. Titular nos Campeonatos Brasileiros de 2014 e 2015, ele perdeu espaço e foi reserva no ano passado. Pensando na Libertadores deste ano, o clube paranaense contratou Felipe Gedoz, Grafite e Luiz Henrique para o ataque.