Cobiçado por São Paulo e Grêmio, atacante Colmán acerta com o FC Dallas

Alvo de pelo menos dois clubes brasileiros nesta janela para transferências, o atacante Cristian Colmán terá o futuro bem longe do País. Nesta quinta-feira, ele foi anunciado como novo reforço do FC Dallas, time que disputa a Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos.

Nos últimos meses, Colmán chegou a negociar com o São Paulo, que desistiu da conversa por conta da forte concorrência, e foi cobiçado pelo Grêmio, que também não conseguiu continuidade nas tratativas. O próprio FC Dallas afirmou que conseguiu o acordo "apesar da perseguição ao jogador por alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo o São Paulo e o León-MEX".

Paraguaio, Colmán tem 22 anos e é uma das promessas do futebol do país. Revelado pelo 3 de Febrero, estava no Nacional desde 2015. O jogador entrou em litígio com o clube para conseguir sua liberação, e só assim ficou livre para assinar com o FC Dallas por um ano.

