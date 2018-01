Cobiçado por times da Série A, Hernane fecha com o Bahia Cobiçado por diversos times da Série A, o atacante Hernane Brocador acertou nesta quarta-feira com o Bahia, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. O jogador, que defendeu a camisa do Sport neste ano, assinou contrato até o fim da próxima temporada.