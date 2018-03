Cobrança de Roger vira polêmica O milionário time do Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil ao perder nos pênaltis para o Figueirense e o meia Roger se viu envolvido num suspeita. Indisposto com o treinador já há algum tempo por ter ficado na reserva - o meia fez uma das piores cobranças de sua carreira. A bola foi tão longe do gol, que levantou suspeitas sobre se ele teria feito de propósito, numa espécie de boicote ao treinador. O diretor de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez, considera absurda a idéia de que ele tenha errado de maneira premeditada."Um jogador como ele, jamais faria isso", aposta. O dirigente lembrou, inclusive, que Roger não foi o único a desperdiçar a cobrança, referindo-se a Carlos Alberto e Sebá, que também perderam. O Corinthians perdeu o jogo por 2 a 0 no tempo regulamentar e 3 a 2 nos pênaltis.