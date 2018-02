Cobreloa derrota o Once Caldas Com uma virada espetacular, no finalzinho da partida, a equipe chilena do Cobreloa derrotou o Once Caldas, da Colômbia, por 2 a 1 na noite desta terça-feira, em partida válida pelo grupo 7 de Copa Libertadores da América. O Once, atual campeão continental, abriu a contagem com Nestor Alvarez aos 49 minutos do primeiro tempo. O Cobreloa teve muita dificuldade e só conseguiu reagir no final. Aos 40 da segunda etapa, Luis Fuentes empatou a partida. Díaz virou para o time da casa já nos descontos. O jogo foi disputado no estádio municipal de Calama, cidade localizada a 1,2 mil km da capital Santiago. Com a vitória, o Cobreloa assume a segunda posição no grupo, com 4 pontos, mesmo número do Chivas, do México, mas com um jogo a mais. São Lorenzo, da Argentina e Once Caldas ocupam a 3ª e 4ª posições, respectivamente, com dois pontos cada.