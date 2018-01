Cobreloa e Olimpia vencem e lideram O Cobreloa derrotou nesta terça-feira o Alinza Lima por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo 4 da Copa Libertadores da América, ao lado do Olimpia, do Paraguai, que também venceu a equipe argentina do Gimnasia La Plata por 4 a 1. Ambas equipes somam agora nove pontos contra sete do time de La Plata e cinco do peruano.