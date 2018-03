Cobreloa empata e avança na Libertadores O Cobreloa garantiu nesta quinta-feira a vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, quando enfrentará o ganhador de Paysandu x Boca Juniors. A classificação veio com o empate por 0 a 0 com o Pumas, em Calama, no Chile - na partida de ida, no México, a equipe chilena tinha vencido por 1 a 0.