Cobreloa recebe Boca Juniors amanhã O Cobreloa quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conseguir um bom resultado nesta quarta-feira, contra o Boca Juniors, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores. O Boca mostrou que a derrota para o Paysandu em Buenos Aires foi apenas um acidente. Em Belém do Pará, o time argentino retomou seu perfil vencedor e saiu com a vaga. "O Boca é um rival muito complicado e com bons jogadores. Mas se quisermos continuar na competição, temos de derrotar qualquer equipe", afirmou o atacante Patricio Galaz, do Cobreloa. Entre os jogadores do clube argentino, a possibilidade de enfrentar o rival River Plate, em uma possível semifinal, serve de incentivo. "Estamos pensando em passar pelo Cobreloa e avançar no campeonato. Depois veremos o que pode acontecer", afirmou o atacante Scheloto.