Cobreloa só empata na Libertadores O equipe chilena do Cobreloa só empatou em casa por 0 a 0 com os argentinos do Gimnasia, na estréia das duas equipes pelo Grupo 4 da Copa Libertadores de América, nesta quarta-feira. O resultado deixa os quatro times do grupo com 1 ponto cada. Ontem, no peru, o Alianza empatou em casa por 1 a 1 com o Olímpia, do Paraguai.