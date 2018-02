Cobreloa vence Alianza Lima no Peru A equipe chilena do Cobreloa venceu os peruanos do Alianza Lima, na noite desta quarta-feira, em Lima, no Peru, pelo Grupo 4 da Copa Libertadores da América. A partida foi decidida nos acréscimos do segundo tempo. O argentino Nicolas Tagliani abriu o placar, aos 15 minutos do primeiro tempo, para o Alianza. Aos 31, Fernando Martel empatou para o Cobreloa. Já na fase final, aos 20 minutos, o mesmo Fernando ampliou para os chilenos. Três minutos depois, Tagliani deixou tudo igual para o time da casa. Quando a partida parecia definida, Fernando Cornejo marcou de cabeça, aos 46 da etapa final, e deu a vitória para os chilenos. O Cobreloa lidera, ao lado da equipe argentina do Gimnasia, com 5 pontos, o Grupo 4 da Libertadores. O Olimpia, do Paraguai, está em terceiro, com 3 pontos, e o Alianza, que ainda não venceu, tem 1 ponto. Nas outras partidas da noite, o Boca Juniors, da Argentina, derrotou o Barcelona, do Equador, por 2 a 1, em Buenos Aires, e o Fênix, do Uruguai, goleou em casa os mexicanos do Cruz Azul por 6 a 1. O Boca lidera com folga o Grupo 7 do torneio, com 9 pontos, seguido pelo Independiente, da Colômbia, com 3, Barcelona, com 3 e o Colo Colo, do Chile, que ainda não marcou ponto. Já o Cruz Azul está empatado com o Fênix e os bolivianos do The Strongest, com 3 pontos, pelo Grupo 8 da Libertadores. O Corinthians lidera, com 6 pontos. Três jogos completam a rodada desta semana, Colo Colo (CHI) x Independiente (COL), Oriente Petrolero (BOL) x Nacional (URU) e Paysandu (BRA) x Cerro Porteño (PAR).