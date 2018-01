Cobreloa vence e elimina o San Lorenzo Pelo Grupo 7 da Copa Libertadores, o Cobreloa (CHI) venceu nesta terça-feira por 2 a 0 o San Lorenzo (ARG), com dois gols de José Luiz Días (aos 2 e aos 33 minutos do primeiro tempo) e ficou bem perto da classificação para a próxima fase do torneio. O Cobreloa, com esta vitória, divide a liderança do grupo com o Chivas (MEX), ambos somando oito pontos. Quem os ameaça - já que apenas os dois primeiros se classificam para próxima fase - é o Once Caldas (COL), com 6 pontos. Já os argentinos estão eliminados, pois somam apenas 3 pontos em cinco jogos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.