Cobreloa vence na Libertadores O Cobreloa do Chile venceu o Deportivo Cali por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na abertura do Grupo 8 da Libertadores da América. O time visitante teve seus gols marcados por Luis Fuentes e Paolo Vivar. Iván René Valenciano foi o autor do gol do time colombiano. No outro jogo da rodada, pelo Grupo 7, o Defensor Sporting venceu o Olmedo por 3 a 2. A estréia dos times brasileiros na competição sul-americana (Palmeiras, Vasco e São Caetano) acontecerá somente em março.