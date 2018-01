Cobreloa vence Pumas no México O Cobreloa, do Chile, derrotou na noite desta quinta-feira, na cidade do México, a equipe mexicana do Pumas por 1 a 0 pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A partida de volta, no Chile, acontece no dia 8 de maio. Quem se classificar pega o Paysandu ou o Boca Juniors, da Argentina. O gol chileno saiu aos 49 minutos do primeiro tempo, com o argentino José Luis Díaz.