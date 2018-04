Cobresal bate Cerro Porteño e Corinthians avança na Libertadores

Mesmo sem entrar em campo nesta quarta-feira, o Corinthians assegurou matematicamente a sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores - é o primeiro clube brasileiro a atingir esse feito na competição. Isso graças a uma ajuda do Cobresal, do Chile, que em casa derrotou o Cerro Porteño, do Paraguai, por 2 a 0 - gols de Lino Maldonado, aos 41, e Patricio Jerez, aos 49 minutos do segundo tempo -, pela quinta e penúltima rodada do Grupo 8.

O Corinthians lidera a chave, com 10 pontos. O Independiente Santa Fé, da Colômbia, é o segundo colocado, com 8, um a mais que o Cerro Porteño, que permaneceu em terceiro com sete. Com a primeira vitória na competição continental, o Cobresal chegou a três, ainda na lanterna e já eliminado.

Assim, a classificação corintiana é obtida pelo fato de Cerro Porteño e Independiente Santa Fé se enfrentarem na última rodada, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, em jogo marcado para a próxima quarta-feira. O Corinthians encara o Cobresal, no mesmo dia, no estádio Itaquerão, em São Paulo, e um empate será suficiente para garantir a liderança do grupo.