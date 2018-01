COC sugere fusão da dupla Come-Fogo No embalo da conquista do inédito título brasileiro de basquete masculino, o presidente do Sistema COC de Ensino, Chaim Zaher, lançou uma idéia, não inédita, mas polêmica em Ribeirão Preto: fundir os rivais clubes de futebol Botafogo e Comercial. "Gostaria de ajudar na parte administrativa, colocar a nossa estrutura como empresa, como fizemos no basquete, em favor da cidade, mas não assumir a direção", disse ele. Porém, a intenção de Zaher é rechaçada pelos presidentes dos eternos rivais, ainda que endividados, na segunda divisão Paulista e na terceira do Brasileiro. "Isso é inaceitável, impossível", diz Santino Soares, do Comercial. "Seria extinguir uma marca forte, como a do Botafogo, e criar outra, seria um parto de mula", ironiza Walcris da Silva, do Botafogo. Zaher diz, de antemão, que não entende de futebol, mas de empresa, de trabalho sério e em equipe. "Estou disposto a conversar, discutir, para chegar a um consenso, e eu teria o apoio do Pelé, do Sócrates e do Raí", afirma ele, acrescentando que seria mais fácil, no futebol, conseguir um parceiro. No basquete, desde a saída da Polti, o COC assumiu o time integralmente. "É melhor ter um time forte do que dois endividados, pois o importante é a cidade, e colocaríamos essa equipe entre as melhores do País em médio prazo, entre dois e cinco anos", afirma o empresário. O retorno publicitário com o basquete foi "imensurável", mas Chaim Zaher não revela números - parece segredo de estado. "Estou feliz e tranqüilo com o investimento", afirma ele. Em 1997, ele encampou o time do antigo Yara, de Franca, e, com a saída da Polti, os comentários eram que o projeto naufragaria, pois não tinha conquistado títulos. O COC optou pela renovação e conquistou dois títulos paulista e um brasileiro, além de ter um moderno centro de treinamento e investir na formação de futuros jogadores. "Temos 1.200 jovens", diz ele. "É mais barato e o garoto cria amor pelo time." Zaher afirma, ainda, que dá toda a estrutura necessária, como estudo, assessoria aos jogadores para investirem seus ganhos e até salário antecipado, em 15 dias. "Isso dá segurança", explica Zaher. E dá uma dica: jogador não pode ganhar mais do que o técnico. No basquete, o maior salário de jogador é R$ 10 mil. Chaim Zaher diz que já mandou recados sobre sua intenção de entar no futebol, mas não criar um terceiro time na cidade. Não teve retorno. "Se continuarem assim, infelizmente não têm solução, mas respeito", explica ele, afirmando que a holding, que surgiria com a fusão, honraria as dívidas atuais num curto prazo. Mas não patrocinaria um deles isoladamente, pois, em Ribeirão Preto, há sempre a possibilidade da torcida boicotar os produtos do clube adversário. E Zaher afirma que não quer isso. A fusão da dupla Come-Fogo é defendida há anos, inclusive, pelo prefeito da cidade, Gilberto Maggioni (PMN). Ele entende que a união de forças seria benéfico. "O basquete é uma coisa, o futebol é outra", rebate o comercialino Soares. "Quero saber como o basquete do COC estará daqui a dez anos, pois o vôlei feminino teve um time campeão e sumiu", compara ele. "O Comercial tem mais de 90 anos, tem passado, e o futebol sempre sobrevive." Soares ainda não tem o valor exato da dívida do clube, mas diz que não é assustador. Também descarta jogar tudo na mão de uma pessoa, ou família, mencionando os casos de Bragantino e Novorizontino. "Ele (Zaher) que monte uma equipe e faça história como no basquete", conclui ele. Walcris da Silva diz que o Botafogo tem quase 85 anos, é uma instituição que faz parte da vida da região e que, apesar da dívida de cerca de R$ 20 milhões, a fusão seria a última hipótese. "E se ocorresse uma fusão e, em cinco ou seis anos, o patrocinador resolvesse tirar o apoio?", questiona ele, lembrando que os clubes do interior paulista, mesmo com as crises financeiras, estão sobrevivendo. "Se alguém está disposto a colaborar, que colabore com o que existe; o próprio COC deveria arregaçar as mangas e ajudar, investir nos clubes", desafia ele. Para ele, um clube oriundo da fusão da dupla Come-Fogo teria dificuldades para enraizar e ter o amor da torcida. "Se um Ribeirão Preto, de azul, contra um time grande, marcar um gol, este não será comemorado da mesma maneira como se fosse assinalado pelo Comercial ou pelo Botafogo", finaliza Silva. Resumo da polêmica: quando dois não querem, um nada consegue.