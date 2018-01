Coca-Cola vai à Justiça contra a CBF O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, envolvido com uma série de problemas administrativos e com o fraco desempenho da seleção brasileira, terá mais um assunto com que se preocupar nos próximos dias. E não é dos pequenos. O presidente da Coca-Cola Brasil, Stuart Cross, decidiu que a empresa acionará judicialmente a entidade para receber a multa pelo rompimento do contrato de patrocínio à seleção, que se encerraria em 31 de dezembro de 2002. O valor da ação, ainda não confirmado oficialmente, é de R$ 30 milhões (o equivalente a US$ 11,6 milhões), e corresponde a tudo o que a empresa pagaria à CBF entre 1997 e o fim do próximo ano. Leia a íntegra em O Estado de S.Paulo