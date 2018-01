Cocito estréia e a família agradece Contratado há 15 dias para substituir Vampeta, enquanto o volante se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Cocito, ex-Atlético-PR, faz neste domingo contra o Flamengo, no Pacaembu, sua estréia pelo Corinthians. Realiza, assim, o sonho de toda a família, que é corintiana. E acaba com um problema do técnico Geninho, que conta agora com mais um jogador para reforçar a marcação. ?Estou pronto e bastante feliz por jogar em um clube como o Corinthians, ainda mais em um jogo importante como esse?, disse Cocito, após o último treinamento antes da partida. Ele entra na vaga de Fabinho, expulso contra o Internacional, em Porto Alegre, na semana passada. Leia mais no Jornal da Tarde