Cocito ganha nova chance no Corinthians O meio-campista Cocito será a principal novidade do Corinthians para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Insatisfeito com o rendimento de Fabrício, o técnico Geninho realizou testes nos treinos da manhã desta sexta-feira e optou por escalar Cocito ao lado de Fabinho, na partida em Campinas. Antes de Cocito, Geninho tinha testado o garoto Pingo na posição. Cocito garante não estar preocupado com o fato de voltar ao time justamente num momento em que a pressão por uma vitória é muito grande. ?Nós sabemos que o time precisa vencer de qualquer maneira em Campinas, para evitar que a pressão aumente, mas temos de estar preparados para isso e trabalhar para corresponder à expectativa do treinador?, disse ele. O Corinthians vem de duas derrotas consecutivas - São Caetano e São Paulo - e uma nova derrota domingo, deverá instalar uma crise no clube. O Corinthians é apenas o nono colocado na classificação, com 19 pontos, a seis pontos do líder Cruzeiro. Nas outras posições a equipe do Corinthians deverá ter outras alterações em relação ao grupo que começou a partida contra o São Paulo. O meia Leandro volta à equipe após cumprir suspensão automática e com isso, Leandro Amaral deve deixar o time. Na defesa, o zagueiro Marquinhos assume a vaga de Anderson, suspenso. O Corinthians deverá começar a partida contra a Ponte com Doni; Rogério, Marquinhos, César e Roger; Fabinho, Cocito, Jorge Wagner e Leandro; Lucas e Liédson.