Cocito promete garra no Corinthians O volante Cocito, conhecido como um jogador de muita raça, foi apresentado hoje como novo reforço do Corinthians para a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do Atlético Paranaense vai substituir Vampeta, que sofreu cirurgia no joelho e só poderá voltar a campo em 2004. Cocito, que foi contratado por empréstimo e assinou contrato até o final do ano, foi um pedido do técnico Geninho, que trabalhou com ele durante a campanha que levou o Atlético-PR ao título brasileiro de 2001. Na sua apresentação, no Parque São Jorge, o volante lembrou que veio de uma família de corintianos, em Ribeirão Preto, e que já reservou a camisa do primeiro jogo para o pai. Cocito agradeceu a confiança do treinador e se colocou à disposição para jogar em várias posições: ?No Atlético, já joguei de zagueiro, de líbero e de volante. O Geninho saberá onde me usar melhor?, disse. Cocito só prometeu uma coisa para a torcida corintiana: garra.?Todos sabem que meu forte é a garra, a luta incessante pela posse da bola. É assim que eu pretendo jogar no Corinthians, onde, se depender de mim, vou ficar muito tempo?.