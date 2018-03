Coelho: a mais nova baixa no Corinthians O inferno astral do Corinthians parece mesmo não ter fim. Na tarde desta segunda-feira, o time perdeu mais um jogador por contusão. No final da manhã, o técnico Oswaldo de Oliveira foi informado que não poderá contar com o lateral-direito Coelho por cerca de um mês. Considerado o principal destaque do time nos últimos dois jogos, o lateral sentiu uma lesão muscular na coxa direita no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta em Campinas. Substituído por Fabinho por medida de precaução, ele só foi submetido a exames mais detalhados no final da manhã de hoje. O time do Corinthians atravessa uma das mais sérias crises técnicas do últimos anos. Sétimo colocado no Grupo 1 do Campeonato Paulista, com apenas 8 pontos ganhos em 7 jogos, o time ainda corre risco de cair para a segunda divisão no Estadual. Em grande parte, a fraca campanha é conseqüência das seguidas contusões, que impediram o treinador de usar uma mesma formação por mais de dois jogos seguidos. Só neste ano, 14 jogadores foram parar no departamento médico do clube - a maioria, com contusões graves, que levaram pelo menos 30 dias de recuperação. Com Coelho fora, Oswaldo deverá promover a volta de Rogério à lateral (estava improsivado no meio-campo) e a entrada de Fabinho pelo meio. O Corinthians tem mais dois jogos nesta fase do Paulista - contra o América em Rio Preto e a Portuguesa Santista no Pacaembu.