Coelho comemora reestreia no Atlético-MG com vitória O lateral-direito Coelho reestreou bem com a camisa do Atlético-MG. Em seu retorno ao clube, ele entrou no segundo tempo e fez o desarme que começou a jogada do gol de Diego Tardelli, o segundo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR no Mineirão.