Coelho completa a seleção de futebol O lateral Coelho, do Corinthians, chegou à capital dominicana no último vôo vindo do Panamá, na sexta-feira à noite, para completar a seleção brasileira de futebol que estréia neste domingo nos Jogos Pan-Americanos, contra a Colômbia. O jogador, que disputou a Copa Ouro com o time Sub-23, no México, irá substituir Thiago, do São Paulo, cortado por causa de uma contusão. O ex-jogador Branco, que assumiu o cargo de coordenador das equipes de base da CBF há cinco meses, desembarcou com um discurso de agradecimento aos clubes "por cederem os jogadores para a seleção". Otimista, ele acha que o futebol pode ganhar uma medalha mesmo estando com uma seleção Sub-20. Branco disse que a seleção do Pan é de bom nível e considera o torneio uma preparação para o Mundial da categoria e também para a Olimpíada de Atenas, em 2004. "Muitos podem ir para as próximas seleções." Branco, que chegou de paletó e mala da Nike nas mãos, justificou o fato de a seleção chegar a São Domingos usando uniformes da patrocinadora da CBF e não da Olympikus, a marca oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. "Os tamanhos dos uniformes das duas marcas não coincidem e os jogadores tinham de viajar com conforto", explicou.