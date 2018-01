Coelho não comenta pênalti perdido A preocupação dos jogadores do Corinthians, após a derrota para o São Paulo, era sair o mais rápido possível do Morumbi. Coelho, que desperdiçou a chance do empate, cobrando mal o pênalti, mostrou habilidade ao sair do vestiário sem ser notado. Já o zagueiro Sebastian Domingues precisou explicar os motivos que o levaram a partir para a briga com Luizão, ao fim do jogo. Sebá só não agrediu o são-paulino porque foi seguro pelo goleiro reserva Thiago. O argentino, porém, não aceitou falar sobre as razões que o levaram a partir para a briga. "O que acontece em campo termina em campo. E não interessa a mais ninguém. Não foi uma atitude correta de minha parte, mas aconteceu. E eu já esqueci."