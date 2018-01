Coelho não preocupa no Corinthians Um exame de ultrasom feito na tarde desta segunda-feira confirmou que não há lesão no músculo adutor da coxa direita de Coelho. De acordo com o médico Paulo de Faria, o que o lateral do Corinthians sentiu nos cinco minutos finais do jogo contra o Atlético-PR, no Pacaembu, foi apenas uma inflamação no tendão. "Vamos reexaminá-lo amanhã pela manhã. À tarde, o Coelho já poderá até treinar", avisou Paulo de Faria. Outra boa notícia para o técnico Juninho: o meia André Luiz, que passou as últimas três semanas no departamento médico, foi liberado nesta segunda-feira e deve ser reintegrado ao elenco. O seu aproveitamento no clássico de domingo contra o Santos, no entanto, ainda é incerto. Ele fará um teste com o preparador físico Moraci Sant?Anna para saber quando volta. Quanto ao volante Vampeta, o próprio Moraci já avisou: ele só voltará a jogar quando estiver 100% fisicamente. E ainda não há data marcada.