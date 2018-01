Coelho quer clássico para convencer Leão O garoto Coelho, de 20 anos, tem bons motivos para repetir, domingo, contra o Santos ? 16h, Vila Belmiro ?, a atuação destacada do fim de semana, quando fez os dois gols (ambos de falta) do Corinthians na derrota por 3 a 2 para o Atlético-PR, no Pacaembu. O herdeiro de Rogério na lateral-direita pretende mostrar serviço para Leão, técnico que a diretoria pretende contratar em 2004. Leia mais no Jornal da Tarde