Coelho quer melhorar físico para estrear no Atlético-MG

"O time está bem, é bem montado, fica mais fácil para encaixar. Mas vamos entrar primeiro na parte física para, depois, lutar para conseguir uma posição. Tenho que trabalhar para estar o mais rápido em forma", revelou o atleta contratado do Bologna, da Itália, e que não atua há mais de dois meses.

Depois de contar que tem acompanhando o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, Coelho afirmou que espera coroar seu retorno à equipe com o título da competição. "Estava acompanhando de fora, desde o começo do campeonato. Lógico que a gente não vai prometer nada agora, mas estamos em busca de um título", assegurou Coelho, revelando também o carinho pela torcida atleticana.

"Um dos motivos que procurei voltar é a saudade que tenho da torcida. Ela me acolheu muito bem nas outras passagens e sempre disse que, se eu voltasse para o Brasil, seria para o Atlético", concluiu.