COI faz vistoria em Pequim para 2008 A Comissão de Candidatura do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de 2008 realiza, a partir desta terça-feira, uma visita de vistoria a Pequim, uma das cinco cidades concorrentes à organização da Olimpíada. A comissão é composta por 15 dirigentes - 1 deles é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Depois de Pequim, a visita será feita a Osaka. As outras cidades candidatas são Toronto, Istambul e Paris.