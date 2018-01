COI lamenta ausência do futebol brasileiro O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, fez um alerta aos dirigentes e jogadores do futebol brasileiro diante da desclassificação da seleção nacional para os Jogos de Atenas, em agosto. ?Ninguém ganha jogo por meio de sua reputação. Ganha-se fazendo gols?, afirmou. O presidente do COI admitiu ter ficado ?desapontado? com a notícia da eliminação da seleção brasileira no Pré-Olímpico. ?É decepcionante para todos os amantes do futebol pela magia que o Brasil traz?, disse, antes de receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma visita ao Museu Olímpico, em Lausanne. Rogge ainda fez questão de felicitar os países classificados para o torneio de futebol dos Jogos. ?Essas seleções merecem o lugar e podem estar felizes por terem batido o Brasil?, afirmou. ?Quando você perde no esporte, o único culpado é você mesmo. Não os outros?, completou.