COI manifesta apoio aos EUA O Comitê Olímpico Internacional (COI), através de seu presidente Jacques Rogge, emitiu nota oficial nesta terça-feira de apoio aos Estados Unidos pelos ataques terroristas sofridos nesta manhã. No comunicado, a entidade se diz ?em profundo estado de choque e de incredulidade? pelas ?atrocidades? cometidas contra o país. A nota ainda reforça a simpatia do conjunto do Movimento Olímpico às famílias das vítimas e presta condolências ao presidente norte-americano George W. Bush, ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC) e ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City (SLOC).