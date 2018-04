COL usa jogo de domingo para testar Estádio Mané Garrincha, em Brasília

BRASÍLIA - Uma das seis sedes da Copa das Confederações, o Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha) foi inaugurado no último sábado, com a decisão do campeonato estadual entre Brasiliense e Brasília. Mas passará por seu grande teste neste domingo, quando o Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014 aproveitará o jogo no local entre Santos e Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão, para avaliar nove áreas operacionais da arena na capital federal.

O COL dividiu os serviços que serão testados no jogo de domingo nas seguintes áreas: Limpeza e resíduos, Transporte, Competições, Serviços médicos, Serviços ao espectador, Tecnologia, Segurança, Voluntários e Operações de Imprensa. E a expectativa é de que o estádio esteja lotado, o que só aumenta o valor das avaliações - com 69.200 entradas colocadas à disposição do público, a venda antecipada de ingressos tem sido muito grande.

O Estádio Nacional de Brasília receberá apenas uma partida da Copa das Confederações, justamente a abertura, entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho. As demais arenas da competição, todas já inauguradas, são Castelão (Fortaleza), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Maracanã (Rio) e Arena Pernambuco (Recife). Enquanto isso, as outras seis sedes da Copa do Mundo de 2014 prometem entregar as obras até o final de dezembro.