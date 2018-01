Coleção revela paixão por futebol Boa parte dos 24 anos de vida do empresário Paulo Gini foi passada em estádios de futebol. Mas seu diferencial está no fato de que na maioria dos jogos que assistiu o que menos importou foi o resultado ou mesmo as equipes que estavam em campo. A preocupação sempre foi aumentar a vastíssima coleção de camisas oficiais de clubes e seleções, hoje composta por 905 unidades, reunidas em araras em seu próprio quarto. Para juntar colecionadores, Gini criou no ano passado um site, o futmania.com.br, que segundo seus dados conta com mais de 300 "sócios". Leia mais no Jornal da Tarde