Colegas comemoram ?volta? de Ricardinho Fabiano está feliz com a volta de Ricardinho. Pelo menos aquele Ricardinho que foi um dos destaques da partida contra o Vasco, na quarta-feira - vitória por 2 a 1. "Ele deu mobilidade ao meio-campo e fez a bola circular bastante, com muita qualidade", elogia o lateral. Não é só isso. "Eu e o Gustavo Nery tivemos nosso trabalho bem facilitado. Com o Ricardinho enfiando umas bolas do jeito que ele sabe, fica mais tranqüilo para a gente chegar na linha de fundo e cruzar. O time só ganha com isso. É um grande reforço para nós." Não é só pela qualidade individual de Ricardinho que sua volta é comemorada. A verdade é que o elenco do clube é desequilibrado, com carências em certos setores e abundância em outros. Ricardinho não tem um substituto e por isso Gustavo Nery chegou a ser improvisado na posição. Kaká foi embora e também não há alguém com o seu estilo. E Fábio Simplício é encarregado de puxar os contra-ataques, função que nem sempre consegue exercer com eficiência. "O elenco não foi formado por nós, assumimos o time com o campeonato em andamento e por isso temos de fazer tantas improvisações, buscando jogadores que exerçam muitas funções", explica Roberto Rojas. O São Paulo tem seis volantes: Fábio Simplício, Adriano, Carlos Alberto, Gustavo Nery, Alexandre e Gallo. E apenas Ricardinho e Aílton como meias. Marco Antônio também está sendo adaptado para jogar como volante. São problemas assim que foram detectados e que a diretoria tentará resolver para o ano que vem. "Alguns jogadores serão contratados e outros sairão, mas temos certeza que é impossível competir com o mercado estrangeiro. A solução hoje é contratar jogador que ainda não explodiu no cenário brasileiro", receita Marco Aurélio Cunha, supervisor de futebol. São apenas quatro zagueiros no São Paulo: Jean, Júlio Santos, Lugano e Edcarlos, de apenas 18 anos. Se há alguma contusão, Rojas precisa escalar Gustavo Nery, mas para isso é preciso mudar o esquema. "O Gustavo tem muita força física e sai para o ataque com naturalidade. Isso deixa a defesa um pouco desguarnecida. Por isso, a gente joga no 3-5-2", justifica Mílton Cruz, o auxiliar-técnico. Lugano é outro que a comissão técnica prefere ver em campo apenas no 3-5-2. Apesar da melhora do uruguaio, Rojas e Cruz acreditam que ele ainda está verde para um combate mano a mano com os atacantes. Além de não ver os seus pedidos - um zagueiro e um atacante - atendidos, Rojas e Cruz viram o elenco sendo depreciado com a saída, sem reposição, de jogadores como Reinaldo, Kaká e Gabriel, além da muito lamentada contusão de Souza. "Ele poderia ser um bom reserva para o Ricardinho e também jogar com ele", avalia Milton Cruz. Mas a dupla não chora. Continua quebrando a cabeça para resolver os problemas do São Paulo. "Já estamos pensando no Figueirense, não dá para perder tempo", diz Rojas.