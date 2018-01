Colegas na bronca com Luís Fabiano O atacante Luís Fabiano vai receber um ?puxão de orelhas? de seus companheiros de São Paulo nesta segunda-feira, na reapresentação da equipe, por conta de sua expulsão domingo, no jogo contra a Internacional. No entanto, a bronca vai ser leve. Apesar de o jogador ter deixado os companheiros numa situação delicada ao receber cartão vermelho por ofender o juiz Paulo César de Oliveira aos 33 minutos da partida em Limeira, todos reconhecem que ele está se esforçando para controlar seu jeito intempestivo e vem melhorando bastante. "O Luís é uma pessoa diferente. A gente tem procurado se aproximar dele e seu comportamento está melhorando?, disse o técnico Oswaldo de Oliveira. Os jogadores também entendem que o atacante precisa ser advertido, mas não condenado. Com Luís Fabiano suspenso da partida de domingo contra a Portuguesa Santista, Oswaldo de Oliveira deve manter o garoto Kleber - que em Limeira fez seu primeiro gol pelo time principal do São Paulo - no ataque. Ao seu lado deverá jogar Reinaldo, que já está recuperado de uma contusão no tornozelo e tem treinado normalmente. O principal problema de Reinaldo, agora, é o condicionamento físico. Mas Oswaldo acredita que durante os treinamentos desta semana o atacante irá adquirir, se não a condição ideal, a necessária para participar da partida contra o time de Santos. O atacante Itamar, recém-contratado e que chegou ao São Paulo fora de forma, também espera estar à disposição para o jogo contra a Portuguesa Santista. ?Eu estava treinando na Ponte e fiquei alguns dias parado quando deixei o clube. Mas em uma semana já estarei no nível ideal?, garantiu o ex-jogador do Palmeiras.