Coletivo em Manaus reúne 35 mil torcedores O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, orientou um mini-coletivo, de 20 minutos, nesta terça-feira à noite, em Manaus, local do duelo desta quarta-feira diante do Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Cerca de 35 mil torcedores lotaram e levaram um clima de show de rock para o Estádio Vivaldão. Várias torcedoras, na busca por um autógrafo, passaram e mal e desmaiaram. Parreira só fez uma alteração na equipe em relação aos 11 jogadores que iniciaram a partida contra a Colômbia: Ronaldinho Gaúcho entrou no lugar de Alex. Os titulares venceram por 2 a 0, com gols de Ronaldinho Gaúcho e Zé Roberto.