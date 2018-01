Coletivo vai definir São Caetano O técnico Mário Sérgio planeja definir o time do São Caetano no coletivo programado para esta sexta-feira à tarde, no gramado do estádio Anacleto Campanella. Ele já avisou que deve reforçar o sistema de marcação, sem, contudo, perder o poder ofensivo contra o Fortaleza, domingo à tarde, na capital cearense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico aproveitou a semana tranqüila para resolver, nesta quinta-feira, alguns problemas particulares no Rio de Janeiro. Os jogadores, porém, não tiveram descanso, trabalhando em dois períodos com o preparador físico Flávio de Oliveira. Nesta sexta-feira cedo haverá folga e o coletivo à tarde. Antes do treino, Mário Sérgio saberá com quem poderá contar. O zagueiro Dininho e o lateral-esquerdo Zé Carlos estão treinando normalmente e podem ser as novidades do time. Ramalho e Paulinho continuam vetados, o mesmo acontecendo com Elivélton, que sentiu uma lesão na panturilha. Dos novos reforços, apenas o centroavante Jales, artilheiro do América, com 12 gols, está inscrito ao lado do lateral Ângelo, ex-Corinthians. O zagueiro Tiago, ex-Paulista, o meia Iotte, ex-Portuguesa e o ala Elivélton não estão regularizados junto à CBF. Dois novos ex-juniores do Corinthians chegaram ao clube: o atacante Careca e o meio-campista Rosiney. Com relação à possível contratação do centroavante Washington, ex-Ponte Preta, o assunto é tratado como especulação. Mas o jogador, acompanhado do procurador Gilmar Rinaldi, esteve no clube e pode até voltar ao Brasil através do Azulão. O negócio seria facilitado por um débito do Fenerbahçe relativo ao empréstimo do volante Simão. O débito, não revelado, poderia ser coberto agora com o empréstimo do centroavante. O goleiro Luciano, há quatro anos no clube, resolveu rescindir seu contrato. Ele quer ser titular em outro clube.