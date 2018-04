Collaço quer aproveitar chance para se firmar no Grêmio

Collaço conquistou essas seguidas oportunidades no time após a lesão de Lúcio, recém-contratado, que sofreu uma luxação no ombro e está afastado dos treinos. "Quando as oportunidades aparecem, eu procuro sempre aproveitar. Espero continuar aproveitando bem as chances", afirmou nesta quinta-feira.

Com a vaga garantida para o jogo de domingo, o lateral agora tem como objetivo repetir a boa atuação contra o Náutico, no final de semana, e sair de campo sem levar mais um cartão amarelo, que o deixaria de fora do jogo seguinte, contra o Goiás, quinto colocado da tabela.

Collaço, que já tem dois amarelos, chegou a ser elogiado pelo técnico Paulo Autuori no domingo após marcar com eficiência Carlinhos Bala sem receber qualquer advertência do árbitro.