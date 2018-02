Collina apita na abertura da Eurocopa O italiano Pierluigi Collina será o árbitro da partida que abrirá a Eurocopa, sábado, na cidade do Porto, entre as seleções de Portugal e da Grécia. Collina, de 44 anos, é considerado o melhor árbitro do mundo, apitou a final da Copa de 2004 na Coréia/Japão, entre Brasil e Alemanha, e já declarou que irá se aposentar em 2005. Os bandeirinhas da partida também sao italianos: Marco Ivaldi e Narciso Pisacreta. Eis a relação completa dos árbitros das primeiras 12 partidas: 12/06: Portugal x Grécia: Pierluigi Collina (ITA) Espanha x Rússia: Urs Meier (SUI) 13/06: Suiça x Croácia: Lucílio Cardoso Cortez Batista (POR) França x Inglaterra: Markus Merk (ALE) 14/06: Dinamarca x Itália: Manuel Enrique Mejuto González (ESP) Suécia x Bulgária: Michael Riley (ING) 15/06: República Checa - Letonia: Gilles Veissière (FRA) Alemanha x Holanda: Anders Frisk (SUE) 16/06: Grécia x Espanha: Lubo Michel (SVQ) Rússia x Portugal: Terje Hauge (NOR) 17/06: Inglaterra x Suiça: Valentin Ivanov (RUS) Croácia x França: Kim Milton Nielsen (DIN)