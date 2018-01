Collina deixa a arbitragem no dia 18 Considerado o melhor árbitro do mundo nos últimos anos, o italiano Pierluigi Collina está bem próximo de sua aposentadoria. Seu último jogo será no dia 18 de junho, na repescagem do Campeonato Italiano entre Bologna e Parma - duelo para decidir quem permanece na primeira divisão. Depois de 28 anos trabalhando como árbitro, Collina deixa a profissão por ter atingido a idade máxima permitida pela Fifa: 45 anos. A partir de agora, ele irá assumir a função de selecionar a arbitragem dos jogos do Campeonato Italiano. Eleito cinco vezes como árbitro do ano pela Fifa, Collina apitou diversas finais de campeonato e inúmeros jogos decisivos. Mas o ponto alto de sua carreira foi a decisão da Copa do Mundo de 2002, na Coréia/Japão, quando trabalhou na vitória do Brasil sobre a Alemanha, por 2 a 0.