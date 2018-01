Collina não vai apitar Copa do Mundo 2006 O árbitro Pierluigi Collina não vai apitar a Copa do Mundo de 2006. O italiano anunciou nesta segunda-feira que vai deixar o quadro de juízes da Fifa em junho do próximo ano, quando completará 45 anos. Segundo as regras da Associação Italiana de Árbitros (AIA), o profissional não pode mais arbitrar jogos oficiais depois dos 45 anos. ?Em junho do próximo ano, quando completar a idade de 45, vou parar de apitar, de acordo com as regras?, disse o juiz da final do Mundial 2002 entre Brasil e Alemanha. ?Alguns jogadores deram exemplos fantásticos ao continuar jogando o mesmo nível com idades incríveis, mas eu não tenho que fazer isso. Nós, os colegiados, estamos sob ordens e leis?, completou.