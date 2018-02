Collina passa a andar com escolta após receber ameaças

O chefe da comissão de arbitragens do Campeonato Italiano, o ex-juiz Pierluigi Collina, está contando com o serviço de seguranças particulares há um mês após receber algumas ameaças. A imprensa italiana publicou nesta segunda-feira que há algumas cartas com "sérias" ameaças contra Collina que obrigaram as autoridades de Lucca, província na qual vive o ex-juiz, a destinarem vários agentes da Polícia de Estado para sua proteção. Segundo a imprensa, as cartas teriam relação com a função atualmente desempenhada por Collina. "Estou muito aflito por esta experiência e acho que todo o mundo do futebol tem que ficar assim também", declarou hoje Collina à emissora RAI. O ex-juiz afirmou que diante desta situação "é necessário refletir". Collina, de 47 anos, foi nomeado chefe da comissão de arbitragem do Campeonato Italiano em julho, após o escândalo de corrupção no futebol da Itália.