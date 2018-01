Collina recebe condecoração e prêmio O presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi, condecorou o árbitro Pierluigi Collina, que apitou a final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, como Comendador da Ordem e Mérito da República, uma das mais importantes do país. Ainda hoje, Collina foi escolhido o melhor juiz do mundo em 2002, conquistando o título pela quinta vez consecutiva, em eleição da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.