Collina vai apitar na liga francesa O italiano Pierluigi Collina, considerado o melhor árbitro de futebol do mundo, foi convidado para dirigir a partida do campeonato francês entre o Olympique Lyon e o Olympique Marsella, no dia 10 de janeiro. Na ocasião, todos os árbitros franceses estarão realizando um curso na cidade de Biarritz. Collina, de 42 anos, apitou a final do Mundial da Coréia/Japão, em Yokohama, entre Alemanha e Brasil. Como ?estrela? do apito mundial, ele vai cobrar cerca de 200 mil euros para apitar na França.