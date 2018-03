Colo Colo derrota Boca Juniors por 1 a 0 Com um gol de David Henríquez, aos 33 minutos do primeiro tempo, o o Colo Colo derrotou o Boca Juniors, nesta quinta-feira à noite, em Santiago, pela Taça Libertadores. Com este resultado, o time chileno alcança os seis pontos, mesma pontuação do Deportivo Cáli no Grupo 8. O Boca, apesar da derrota, segue na liderança com nove pontos, seguido pelo Bolívar, da Bolívia, que também tem nove pontos, mas perde no saldo de gols. A última rodada será dia 21. O Boca recebe o Bolívar, enquanto o Colo Colo visita o Deportivo Cáli.