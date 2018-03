Colo Colo derrota Bolívar por 2 a 0 O Colo Colo derrotou o Bolívar, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, pelo Grupo 8 da Taça Libertadores da América. Com este resultado, o time chileno soma os três primeiros pontos na classificação. A equipe boliviana segue com seis pontos, ao lado do Deportivo Cáli. O Boca Juniors lidera com nove pontos. Ubeda, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Neira, aos 13 minutos da etapa final, marcaram os gols chilenos.