Colo Colo e Barcelona empatam Colo Colo, do Chile, e Barcelona, de Guayaquil, Equador, empataram, nesta quinta-feira, em Santiago, por 1 a 1, em jogo válido pelo Grupo 7 da Copa Libertadores da América. Com este resultado, as equipes somam quatro pontos, cinco atrás do líder Boca Juniors, da Argentina. O Independiente de Medellín tem três pontos. Ignacio Quinteros, aos 19 minutos, abriu o placar para o time chileno. Hugo Brizuela empatou aos 40 minutos da etapa final.