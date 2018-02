Colo Colo goleia o Caracas, sensação da Libertadores Depois de duas vitórias consecutivas na Copa Libertadores, a segunda dela em cima do River Plate em plena Argentina, o Caracas foi surpreendido pelo Colo Colo nesta terça-feira: jogando em casa, foi goleado por 4 a 0. O destaque do jogo foi Sanchez, com três gols marcados - Gimenez ampliou para os chilenos, que conquistaram a primeira vitória no torneio. O Caracas ainda lidera o Grupo 6, com seis pontos, seguido da LDU, do Equador, e o River, ambos com quatro. O Colo Colo ainda é o lanterna, com três pontos. Na próxima terça-feira, Colo Colo e Caracas voltam a se encontrar, mas em Santiago, no Chile.