Colo Colo pede suspensão de falência O Colo Colo, do Chile, chegou a um acordo com a empresa Alianza Chilena de Leasing, pagou os títulos protestados no valor de US$ 80 mil e agora espera que a juíza Helga Marchant suspenda a medida judicial que decretou a falência do clube mais popular do país. A dívida foi paga por um empresário e os boatos são de que ele seria Peter Dragicevic, acusado de ser o responsável pelo atual estado econômico do Colo Colo, que estaria com um déficit no caixa de US$ 30 milhões.